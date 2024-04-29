Брянские боксёры завоевали две награды на первенство России

Юные брянские спортсмены завоевали две медали на первенстве России по тайскому боксу. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Одинцовском районе Московской области прошло первенство России по тайскому боксу 2024 и фестиваль муай-тай среди мальчиков и девочек 10-11 лет. Участвовали в турнире более 1000 юных спортсменов.

На фестивале серебряным призёром стал брянский боец Андрей Картамышев. Бронзовую награду на первенстве России завоевал Ярослав Сычев.