Брянские борцы заняли третье место на всероссийском турнире. Об этом сообщили городском спорткомитете.

Всероссийский турнир по спортивной борьбе памяти Героя России Олега Ермакова прошёл в Брянске. Во Дворце единоборств имени Артёма Осипенко собрались 370 борцов до 18 лет из 23 регионов России и Республики Беларусь.

В общекомандном зачете сборная Брянской области заняла третье место. Первыми стали спортсмены из Белгородской области, а вторыми – гости из столицы.