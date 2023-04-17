Брянские динамовцы проиграли подмосковной команде

Первый тайм игры прошёл без голов. А за 20 минут до окончания матча брянский вратарь пропустил мяч с пенальти.

Временная переправа Как наладили транспортное сообщение в Дорогобужском районе во время паводка. В Смоленской области в связи с активным таянием снега и вскрытием рек ряд водных артерий вышел из берегов, затопив дороги и приусадебные участки в разных уголках региона. В конце прошлой недели врио губернатора Василий Анохин совершил рабочую поездку в Дорогобужский район. Здесь из-за наступления весеннего половодья

Поддержка одарённых детей В Лицее им. Кирилла и Мефодия отремонтируют общежитие и приведут в порядок крышу и фасад столовой. Такое решение принял врио губернатора Василий Анохин по итогам посещения образовательного учреждения. В ходе визита глава региона также пообщался с лицеистами и педагогами. Отметим, что Лицей занимает лидирующие позиции по уровню образования среди школ Смоленщины, выпускает больше всего «стобалльников»