Брянские дзюдоисты привезли шесть наград из Орла. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Орле состоялись всероссийские соревнования по дзюдо на призы спортивного общества «Юность России». Участвовали в состязании 208 юношей и девушек до 15 лет из 12 регионов России.

Брянские спортсмены завоевали шесть наград. Серебряными призёрами стали воспитанники спортшколы олимпийского резерва «Сталь» София Осипова, Владислав Бруев и Никита Тихонов. Также третье место заняла Анастасия Сенина. Кроме того, бронзовыми призёрами стали дзюдоисты брянской спортшколы по борьбе Карина Мураткалиева и Ярослав Ишутин.