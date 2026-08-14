В Клинцах для юных брянцев провели День безопасности

2026, 14 августа 17:19

В санатории «Затишье» сотрудники МЧС и ВДПО организовали обучающее мероприятие.

В Клинцах Брянской области прошел День безопасности для детей, организованный сотрудниками МЧС и ВДПО в санатории «Затишье». Мероприятие состоялось в рамках акции «Мои безопасные каникулы». Его главной целью стало формирование у детей навыков безопасной жизнедеятельности и ответственного отношения к собственной безопасности.

Для ребят и персонала провели тренировочные эвакуации из зданий, выставку оборудования и демонстрацию пожарной техники. Сотрудники надзорных органов рассказали о правилах поведения при пожаре и на водоемах, после чего дети закрепили знания с помощью безопасных игр и интерактивных заданий.