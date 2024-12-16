Брянские дзюдоисты стали вторыми на турнире в Твери. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Твери прошли всероссийские соревнования по универсальному бою. Мероприятие посвящено памяти основателя этого вида спорта и олимпийского чемпиона Сергея Новикова.

В дисциплине «ЛАЙТ» брянские спортсмены завоевали одну серебряную и три бронзовые медали. В дисциплине «Универсальный бой» золотые медали турнира завоевали Руслан Косилов и Александр Головин. Также в копилке брянских дзюдоистов — три «серебра» и одна «бронза». Сборная Брянской области заняла второе место.