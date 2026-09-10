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Проблема не только в бензине. Проблема — в пути до него

2026, 10 сентября 12:29
Проблема не только в бензине. Проблема — в пути до него
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Брянские власти разобрали летнюю топливную ситуацию и пришли к выводу – дело не столько в дефиците горючего, сколько в том, как оно добирается до конечного потребителя. Регион приграничный, логистика здесь чувствительная тема, а атаки беспилотников делают её ещё сложнее.

Летом несколько причин сложились одновременно. Спрос вырос по сезону, часть НПЗ снизила выпуск из-за ремонтов и восстановления, поставки стали приходить партиями вместо постоянного потока. Если бы дело было только в этом, регион справился бы без проблем. Но маршруты перевозок приходится менять на ходу из-за ударов, путь удлиняется, задержки становятся критичными.

8 сентября беспилотник ударил по АЗС в Стародубе. Один человек погиб, трое получили ранения, повреждены машины и здания. Такие инциденты заставляют перестраивать графики доставки, а это напрямую влияет на то, когда очередная партия доедет до заправки. Водитель в крупном городе может проехать несколько километров до другой станции, а в небольшом населенном пункте с одной АЗС выбора нет. Проблема из бытовой превращается в социальную – сложнее добираться на работу, обслуживать объекты, снабжать предприятия.

Сейчас регион формирует резервы и распределяет цистерны по разным площадкам ради безопасности. Объемы поставок выросли на десятки тонн. Предприятиям рекомендовано создавать собственные запасы, особенно сельхозпроизводителям перед уборкой урожая. Власти предупреждают честно – при сложной оперативной обстановке новые перебои возможны. Запас топлива теперь не перестраховка, а элемент устойчивости региона.

Источник – сайт АиФ-Брянск

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