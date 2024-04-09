Брянские дзюдоисты завоевали пять медалей в Орле

Брянские дзюдоисты завоевали два «золота» и три «бронзы» на турнире в Орле. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Орле в спорткомплексе «Юность России» прошли межрегиональные соревнования по дзюдо памяти мастера спорта Карины Дорохиной.

Воспитанники спортшколы олимпийского резерва «Сталь» Брянска среди юношей и девушек до 15 лет завоевали сразу три награды. Первое место занял Антон Новиков. Бронзовые награды достались Марии Михальковой и Марине Бондаревой.

Среди юношей до 18 лет золотая медаль досталась воспитанники брянской спортшколы по борьбе Кириллу Хомякову. Третье место занял Максим Халюта.