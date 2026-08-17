Брянский краеведческий музей присоединился к акции «Из России, с любовью!»

2026, 17 августа 16:30

Брянский краеведческий музей присоединился к акции «Из России, с любовью!». Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

До 20 августа в рамках подготовки к Международному фестивалю молодёжи в России проходит акция «Из России, с любовью!». Жители страны могут передать книги для для иностранных читателей. На первых страницах изданий участники акции оставляют пожелания.

К акции присоединились и сотрудники Брянского государственного краеведческого музея. Они передали для иностранных гостей фестиваля книги Фёдора Ивановича Тютчева на русском и немецком языках. Поэт родился в усадьбе в Овстуге Брянской области.