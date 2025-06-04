Брянские фигуристки завоевали 13 медалей всероссийского турнира

Фигуристки из Климово завоевали 13 медалей всероссийского турнира «Белые ночи». Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Сестрорецк на ледовой арене Центра физической культуры, спорта и здоровья прошёл XXV этап серии Гран-при России и СНГ АРМФК «Белые ночи». Турнир собрал любителей фигурного катания на коньках из Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Северодвинска, Ярославля, Березников. Брянскую область представили фигуристки Климовской спортивной школы. В произвольной программе девушки завоевали три золотые и 4 серебряные медали. А в номинации «интерпретация» брянские фигуристки заняли три первых, два вторых и одно третье место

Спортсменки вышли в финал серии Гран-При сезона 2024-2025.Соревнования пройдут в Москве в ближайшие выходные.

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