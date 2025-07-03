Брянские футболистки стали призёрами первенства России

Брянские футболистки «Спартака» стали призёрами первенства России. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Воронеже завершились игры первенства России по футболу среди девушек до 15 лет (зона Центр). В финале на поле встретились команда спортшколы Брянского городского спортивного комбината «Спартак» и воронежский «Факел». Юные брянские футболистки уступили хозяйкам площадки.

Ранее спартаковки выиграли все матчи на групповом этапе. Со сборными Калужской области и Академии футбола из Тамбова брянские футболистки сыграли с одинаковым счётом 2:0. У «Авроры» из Рязани футболистки выиграли с разгромным результатом — 12:0. В полуфинале против СШ №11 «Зенит» из Волгограда красно-белые победили по пенальти со счётом – 5:3.