Брянские футболисты выиграли матч в Гомеле

Футболисты «Динамо-Брянск» обыграли на выезде команду из Гомеля. Об этом рассказали в региональном департаменте физической культуры и спорта.

В городском футбольном манеже города Гомеля республики Беларусь прошла товарищеская встреча команд академии «Динамо-Брянск» 2007-го года рождения и Гомельской детско-юношеской спортивной школы №6. Матч закончился с разгромным счётом 5:0 в пользу гостей.

Молодёжная брянская команда продолжает готовиться к новому сезону в Юношеской футбольной лиге.