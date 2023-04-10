Брянские футболисты выиграли второй матч года

«Динамо-Брянск» обыграли команду из Владивостока на втором матче этого года.

На стадионе «Динамо» в областном центре прошёл второй домашний матч брянской команды этого года сезона 22/23. «Динамо-Брянск» встретился с «Динамо-Владивосток».

Первый гол в ворота противника защитник Сергей Евтушенко забил на первых минутах матча. А перед перерывом полузащитник Кирилл Гордеев удвоил счёт.

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.