Криминал

Кражу бутылок с алкоголем раскрыли стражи порядка в Брянске

2026, 29 апреля 08:13
Кражу бутылок с алкоголем из магазина раскрыли стражи порядка в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

Накануне в полицию обратился представитель сетевого магазина в Советском районе Брянска. При просмотре видеозаписей с камер наблюдения сотрудники выявили факт кражи трёх бутылок виски. Ущерб составил почти 3000 рублей.

Участковый уполномоченный полиции установил личность подозреваемого в краже. 18-летний уроженец Брасовского района ранее уже был судим. Парень признался, что похищенный алкоголь он выпил.

Возбуждено уголовное дело.

