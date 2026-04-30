Брянская область вышла в лидеры по темпам модернизации объектов ЖКХ

2026, 30 апреля 12:07

Брянская область стала одним из регионов-лидеров по темпам модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства в 2025 году. Она проводилась в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

«Стабильная работа теплоисточников, сетей энергогенерации, систем водоснабжения и водоотведения — основа качественного жизнеобеспечения для всех россиян. Масштабные преобразования затронули все федеральные округа страны. Наибольшее количество объектов — 503 — введено в Центральном округе, особенно в Брянской области — 275 объектов», – подчеркнул Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Работы по модернизации объектов ЖКХ в минувшем году проводились в Брянске, Клинцах, Новозыбкове, Жуковке, Злынке, Клетне, Климово, Комаричах, Мглине, Севске, Стародубе, Сураже, Трубчевске, Унече и в Дятьковском районе. 246 объектов построили за деньги ресурсоснабжающих организаций.

«Благодаря реализации федерального проекта к 2030 году для 150 тысяч жителей нашего региона улучшится качество предоставляемых коммунальных услуг. Будет построено, реконструировано, отремонтировано еще более 100 объектов коммунальной инфраструктуры», – уточнил губернатор Александр Богомаз.