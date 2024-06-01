Брянские гимнасты завоевали две медали в Гомеле
Юные брянские гимнасты завоевали две медали на чемпионате в Гомеле. Об этом рассказали в городском спорткомитете.
В городе Гомель Республики Беларусь прошёл открытый чемпионат Гомельской области по спортивной гимнастике. Он посвящён памяти лётчицы Гвардейского Таманского авиаполка Галины Докутович.
В соревнованиях участвовали воспитанники спортшколы олимпийского резерва по гимнастики Брянска. По программе КМС первое место занял Арсений Боков. Бронзовая награда досталась Богдану Исакову.
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