Брянские гимнасты завоевали две медали в Гомеле

Юные брянские гимнасты завоевали две медали на чемпионате в Гомеле. Об этом рассказали в городском спорткомитете.

В городе Гомель Республики Беларусь прошёл открытый чемпионат Гомельской области по спортивной гимнастике. Он посвящён памяти лётчицы Гвардейского Таманского авиаполка Галины Докутович.

В соревнованиях участвовали воспитанники спортшколы олимпийского резерва по гимнастики Брянска. По программе КМС первое место занял Арсений Боков. Бронзовая награда досталась Богдану Исакову.