Брянские каратисты завоевали 30 медалей в Орле

Сборная Брянской области завоевала 30 медалей на фестивале по всестилевому карате в Орле. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Орле в туристическом многофункциональном комплексе «ГРИНН» прошёл Чемпионат и Первенство мира, а также международный фестиваль IASKF по всестилевому каратэ. Спортсмены состязались в трёх дисциплинах: полный контакт, ограниченный контакт и полный контакт в средствах защиты.

На турнире собрались 1400 спортсменов из России, Казахстана, Южной Осетии, Киргизии, Таджикистана, Ирана, Центральной Африканской Республики, Абхазии, Белоруссии, Пакистана, Турции, Кубы и Молдавии.

Брянские каратисты по результатам всех поединков завоевали 30 медалей. Спортсмены получили по 10 наград за первое, второе и третье место.