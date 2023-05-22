Брянские каратисты завоевали три медали в Туле

Брянские каратисты завоевали три медали на чемпионате в Туле. об этом сообщили в региональном департаменте спорта.

Чемпионат и первенство Тульской области по Киокусинкай карате собрал более 300 спортсменов из регионов Центрального федерального округа. Участвовали в турнире и сборная Брянской области.

Первое место в категории 14-15 лет до 55 кг занял Руслан Семионов. В категории 12-13 лет, до 40 кг серебряную медаль завоевал Кирилл Обломов. А среди мужчин бронзовым призёром стал Александр Ищенко.