Брянские легкоатлеты завоевали три медали на Спартакиаде молодёжи России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Краснодаре прошёл финал VI Летней спартакиады молодёжи России U20 по лёгкой атлетике. На стадионе «Динамо» имени олимпийской чемпионки Людмилы Брагиной собрались 25 сильнейших команд и 40 спортсменов, допущенных в индивидуальном порядке.

Воспитанники спортшколы олимпийского резерва имени Самотёсова Степан Веткин выступил в прыжках в высоту. Он преодолел планку в 227 см. Брянец завоевал золотую медаль турнира.

В смешанной эстафете 4×400 метра участвовали брянцы Даниил Гудин, Елизавета Туболева, Александр Смоляков и Юлия Сергунина. Они пришли первыми.

Воспитанница спортшколы «Русь» Юлия Сергунина в беге на 400 метров показала результат в 54.66 секунды. Она стала бронзовым призёром спартакиады.