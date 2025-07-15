Брянские параатлеты завоевали медали и путевки на Чемпионат Мира в Чебоксарах
Принять участие собрались более 400 атлетов, из 54 регионов страны.
С 10 по 15 июля в Чебоксарах на стадионе «Олимпийский» проходит чемпионат России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине легкая атлетика.
Этот чемпионат является отборочным этапом для участия в осеннем чемпионате Мира, который состоится в сентябре-октябре в индийском Нью-Дели.
Брянские легкоатлеты показывают впечатляющие результаты. Среди призеров и победителей заметили абсолютный триумф Алана Кокойты, завоевавшего три золотые медали в толкании ядра, диске и копье, а также Виктории Слановой, которая стала лучшей в беге на дистанциях 100, 200 и 400 метров.
Высокие результаты продемонстрировали всего 25 спортсменов нашего региона.
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