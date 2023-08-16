Брянские паралимпийцы завоевали 14 медалей в Чебоксарах

Брянские паралимпийцы завоевали 14 медалей на соревнованиях по легкой атлетике в Чебоксарах. Об этом рассказали в региональном департаменте спорта.

В Чебоксарах прошли соревнования по легкой атлетике в рамках Летних Игр Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» среди спортсменов с ПОДА и нарушением зрения.На турнир собрались 333 спортсмена из 41 региона России и республики Беларусь. Участники разыграли 153 комплекта медалей.

Брянские спортсмены завоевали медали в толкание ядра завоевали две золотых, две серебряных и бронзовую медали. В метание копья Владислав Аниканов занял первое место и установил рекорд России. А Александр Хрупин завоевал бронзовую награду.

В беге на 122, 220 и 400 метров брянские спортсмены шесть раз поднялись на первую ступень пьедестала почета. А Юрий Астаповский занял третье место.