Брянские паралимпийцы завоевали 14 медалей в Чебоксарах

Брянские паралимпийцы завоевали 14 медалей на соревнованиях по легкой атлетике в Чебоксарах. Об этом рассказали в региональном департаменте спорта.
В Чебоксарах прошли соревнования по легкой атлетике в рамках Летних Игр Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» среди спортсменов с ПОДА и нарушением зрения.На турнир собрались 333 спортсмена из 41 региона России и республики Беларусь. Участники разыграли 153 комплекта медалей.
Брянские спортсмены завоевали медали в толкание ядра завоевали две золотых, две серебряных и бронзовую медали. В метание копья Владислав Аниканов занял первое место и установил рекорд России. А Александр Хрупин завоевал бронзовую награду.
В беге на 122, 220 и 400 метров брянские спортсмены шесть раз поднялись на первую ступень пьедестала почета. А Юрий Астаповский занял третье место.
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