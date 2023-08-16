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Брянские паралимпийцы завоевали 14 медалей в Чебоксарах

2023, 16 августа 12:12 Спорт
Брянские паралимпийцы завоевали 14 медалей в Чебоксарах
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Брянские паралимпийцы завоевали 14 медалей  на соревнованиях по легкой атлетике в Чебоксарах. Об этом рассказали в региональном департаменте спорта. 

В Чебоксарах прошли соревнования по легкой атлетике в рамках Летних Игр Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» среди спортсменов с ПОДА и нарушением зрения.На турнир собрались 333 спортсмена из 41 региона России и республики Беларусь. Участники разыграли 153 комплекта медалей.

Брянские спортсмены завоевали медали в толкание ядра завоевали две золотых, две серебряных и бронзовую медали. В метание копья Владислав Аниканов занял первое место и установил рекорд России. А  Александр Хрупин завоевал бронзовую награду. 

В беге на 122, 220 и 400 метров брянские спортсмены шесть раз поднялись на первую ступень пьедестала почета. А Юрий Астаповский занял третье место.

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