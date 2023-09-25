Брянские пауэрлифтеры завоевали две награды в Екатеринбурге

Два «золота» завоевали брянские тяжелоатлеты на Всероссийских соревнованиях в Екатеринбурге. Об этом сообщили в региональном департаменте спорта.

В Екатеринбурге прошел чемпионат России по пауэрлифтингу. Там воспитанница брянской спортшколы олимпийского резерва «Олимп» Елизавета Саласина выступила в жиме лёжа. Девушка стала золотой медалисткой турнира.

Также в Екатеринбурге прошел Кубок России по пауэрлифтингу спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В нем участвовали более 100 спортсменов из 26 регионов России. Воспитанник «Олимпа» Дмитрий Апанасевич стал золотым медалистом.