Брянские пауэрлифтеры завоевали две награды в Екатеринбурге
Два «золота» завоевали брянские тяжелоатлеты на Всероссийских соревнованиях в Екатеринбурге. Об этом сообщили в региональном департаменте спорта.
В Екатеринбурге прошел чемпионат России по пауэрлифтингу. Там воспитанница брянской спортшколы олимпийского резерва «Олимп» Елизавета Саласина выступила в жиме лёжа. Девушка стала золотой медалисткой турнира.
Также в Екатеринбурге прошел Кубок России по пауэрлифтингу спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В нем участвовали более 100 спортсменов из 26 регионов России. Воспитанник «Олимпа» Дмитрий Апанасевич стал золотым медалистом.
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