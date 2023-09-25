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Брянские пауэрлифтеры завоевали две награды в Екатеринбурге

2023, 25 сентября 13:12 Спорт
Брянские пауэрлифтеры завоевали две награды в Екатеринбурге
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Два «золота» завоевали брянские тяжелоатлеты на Всероссийских соревнованиях в Екатеринбурге. Об этом сообщили в региональном департаменте спорта. 

В Екатеринбурге прошел чемпионат России по пауэрлифтингу. Там воспитанница брянской спортшколы олимпийского резерва «Олимп» Елизавета Саласина выступила в жиме лёжа. Девушка стала золотой медалисткой турнира. 

Также в Екатеринбурге прошел Кубок России по пауэрлифтингу спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В нем участвовали более 100 спортсменов из 26 регионов России. Воспитанник «Олимпа»  Дмитрий Апанасевич стал золотым медалистом.

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