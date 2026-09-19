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Суд обязал дроппера вернуть похищенные мошенниками у брянского пенсионера деньги

2026, 19 сентября 13:52
Суд обязал дроппера вернуть похищенные мошенниками у брянского пенсионера деньги
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Суд обязал дроппера вернуть похищенные мошенниками у брянского пенсионера более 1,8 млн рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

В октябре 2025 года жертвой мошенников стал пожилой житель Жуковского района. В мессенджере он договорился с неустановленными лицами о покупке автомобиля. На указанный незнакомцем счёт пенсионер перевёл более 1,8 млн рублей в качестве предоплаты. Машину мужчина так и не получил. 

Правоохранители возбудили уголовное дело. Личность владельца счёта была установлена.

Прокурор Жуковского района обратился в суд с иском о взыскании с дроппера всей суммы неосновательного обогащения. Высшая инстанция требование удовлетворила. Исполнение решения контролирует надзорное ведомство.

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