Житель Злынки подорвался на взрывном устройстве

2026, 20 сентября 14:04

Житель Злынки подорвался на взрывном устройстве накануне. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук.

За минувшие сутки Брянская область вновь подверглась массированной атаке ВСУ. 211 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа уничтожили подразделения ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии.

Кроме того, в Злынке на взрывном устройстве подорвался мужчина. Раненому оказали помощь врачи.