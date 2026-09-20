Житель Злынки подорвался на взрывном устройстве накануне. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук.
За минувшие сутки Брянская область вновь подверглась массированной атаке ВСУ. 211 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа уничтожили подразделения ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии.
Кроме того, в Злынке на взрывном устройстве подорвался мужчина. Раненому оказали помощь врачи.