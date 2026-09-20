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Житель Злынки подорвался на взрывном устройстве

2026, 20 сентября 14:04
Житель Злынки подорвался на взрывном устройстве
Источник фото

Житель Злынки подорвался на взрывном устройстве накануне. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук. 

 

За минувшие сутки Брянская область вновь подверглась массированной атаке ВСУ. 211 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа уничтожили подразделения ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии.

Кроме того, в Злынке на взрывном устройстве подорвался мужчина. Раненому оказали помощь врачи. 

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