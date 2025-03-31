Брянские педагоги получили сертификаты проекта «Футбол в школе»

Брянские педагоги физической культуры прошли обучение и получили сертификаты проекта «Футбол в школе». Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В школе №1 города Сураж прошёл четвертый методический семинар для преподавателей физической культуры в рамках проекта «Футбол в школе». Провёл занятия региональный методист Дмитрий Плотников. Он напомнил основные направления проекта, принципы и особенности ведения урока футбола.

После этого преподаватели физической культуры приняли участие в уроке футбола в рои учеников. Они выполняли упражнения «ведение мяча», «двигательная активность», «передачи», «финты», также поиграли на поле в «крестики-нолики».

На интерактивной части преподаватели в составе трёх групп разработали свои варианты уроков. Педагоги обменялись мнениями и опытом.

Каждый участник получил именной сертификат проекта.