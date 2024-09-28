Брянские полиатлонисты завоевали восемь наград на мировом турнире

Брянские полиатлонисты завоевали восемь наград на первенстве и чемпионате мира. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Сасово Рязанской области стартовали чемпионат и первенство мира по полиатлону. В дисциплинах троеборье с бегом и троеборье с лыжероллерной гонкой выступают свыше 110 спортсменов из шести государств.

В троеборье с бегом брянские спортсмены от 12 до 17 лет завоевали одну золотую и две серебряные медали.

Среди юниоров воспитанник Карачевская спортшколы Максим Подтыкайлов занял первое место. В этой же категории брянские участники получили два «серебра».

Среди ветеранов первой стала Нина Агеева , а вторым Владимир Пасконный. Оба представляют школу «Электрон» Дятьково.