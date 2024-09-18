Брянские росгвардейцы выиграли региональный чемпионат по самбо

Брянские росгвардейцы выиграли региональный чемпионат по боевому самбо. Об этом рассказали в областном УМВД.

Чемпионат Брянской организации всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» по боевому самбо прошёл во Дворце единоборств имени Артёма Осипенко. В турнире участвовали сильнейшие сотрудники силовых ведомств региона. В их числе и мастер спорта России международного класса Алексей Гагарин.

В общекомандном зачёте первое место заняла команда Управления Росгвардии России по Брянской области. «Серебро» завоевали сотрудники УМВД России по Брянской области. Тройку лидеров замкнула команда «КФК Брянск-2».