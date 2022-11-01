Брянские самбисты привезли восемь медалей из Орла

Брянские спортсмены завоевали восемь наград на турнире по самбо в Орле. Об этом рассказали в спортивном комитет горадминистрации.

В Орле прошли Всероссийские соревнования спортивного объединения «Юность России» по самбо среди юношей и девушек 15-17 лет и юниоров и юниорок до 21 года.

Регион представили воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по борьбе Брянска.

Среди юных спортсменов золотую медаль завоевал брянец Дмитрий Кочергин. Вторую ступень пьедестала заняли Олег Школа Олег и Максим Трахнов. Три бронзовые награды получили Георгий Пронин, Данила Маркатов и Анастасия Захарченко.

Спортсмены-юниоры из Брянска также вернулись с медалями. Роман Моторкин завоевал серебряную награду, а Даниил Хитрун – бронзовую.