Брянские самбисты стали призёрами всероссийского турнира
Брянские самбисты стали призёрами всероссийского турнира в Подмосковье. Об этом сообщили в городском спорткомитете.
В городе Можайске в Подмосковье прошёл XV Всероссийский турнир по самбо и боевому самбо среди мужчин «Бородино». Участие в нём приняли 280 спортсменов из 26 регионов.
Брянскую область представили воспитанники спортшкол по борьбе и «Торпедо». Второе место занял Артём Осипенко. Бронзовые медали завоевали Виктор Осипенко, Сергей Трусов и Ольга Королева.
