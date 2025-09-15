Брянские самбисты стали призёрами всероссийского турнира в Подмосковье. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В городе Можайске в Подмосковье прошёл XV Всероссийский турнир по самбо и боевому самбо среди мужчин «Бородино». Участие в нём приняли 280 спортсменов из 26 регионов.

Брянскую область представили воспитанники спортшкол по борьбе и «Торпедо». Второе место занял Артём Осипенко. Бронзовые медали завоевали Виктор Осипенко, Сергей Трусов и Ольга Королева.