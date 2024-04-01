Брянские самбисты завоевали четыре медали на всероссийском турнире

Брянские спортсмены завоевали четыре медали на всероссийском турнире по самбо. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Людиново Калужской области

прошли Всероссийские соревнования по самбо памяти Александра Невского. Участвовали в турнире юноши 12-14 лет. За награды боролся 221 спортсмен из 13 регионов России.

Первое место занял воспитанник спортшколы «Сельцо» Богдан Мареев. Бронзовые медали завоевали Дмитрий Фролов из Сельцо, а также Максим Филякин и Злата Храмченкова из Брянского района.