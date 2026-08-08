Несмотря на аномальную жару, все запланированное было выполнено.

В Брянске прошел традиционный санитарный пятничник. 90 сотрудников городской и районных администраций выполняли широкий спектр работ. Надписи и рисунки на домах ликвидировали на Красноармейской, Дуки, Станке Димитрова, Брянской Пролетарской Дивизии и Камозина. Траву скосили по Романа Брянского, проспекту Ленина и на Челюскинцев. Об этом сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

Мусор убрали на Дуки, Горбатова, Клары Цеткин, Радищева, Куйбышева, Ново-Советской, Комсомольской, Брянской Пролетарской Дивизии, Камозина, на Липовой аллее, бульваре 50 лет Октября, в скверах энергетиков, имени А.А. Морозова и П.М. Камозина, на Покровской Горе и в парке «Звёздном».

Также пропололи цветы на площади у ДК железнодорожников и на клумбах у районных администраций Советского и Фокинского районов.