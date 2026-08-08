Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Люди

90 сотрудников администраций вышли на традиционный пятничник в Брянске

2026, 08 августа 09:06
90 сотрудников администраций вышли на традиционный пятничник в Брянске
Источник фото

Несмотря на аномальную жару, все запланированное было выполнено.

 

В Брянске прошел традиционный санитарный пятничник. 90 сотрудников городской и районных администраций выполняли широкий спектр работ. Надписи и рисунки на домах ликвидировали на Красноармейской, Дуки, Станке Димитрова, Брянской Пролетарской Дивизии и Камозина. Траву скосили по Романа Брянского, проспекту Ленина и на Челюскинцев. Об этом сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

Мусор убрали на Дуки, Горбатова, Клары Цеткин, Радищева, Куйбышева, Ново-Советской, Комсомольской, Брянской Пролетарской Дивизии, Камозина, на Липовой аллее, бульваре 50 лет Октября, в скверах энергетиков, имени А.А. Морозова и П.М. Камозина, на Покровской Горе и в парке «Звёздном».

Также пропололи цветы на площади у ДК железнодорожников и на клумбах у районных администраций Советского и Фокинского районов.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

В Брянске оштрафовали расклейщика объявлений и рисовальщика на рекламном щите
07 августа 16:53
В Брянске оштрафовали расклейщика объявлений и рисовальщика на рекламном щите
В брянском селе Меленск открыли детскую площадку за 13,5 миллиона рублей
07 августа 15:17
В брянском селе Меленск открыли детскую площадку за 13,5 миллиона рублей
В Брянске за сутки выкосили более 58 тысяч квадратных метров травы
07 августа 14:14
В Брянске за сутки выкосили более 58 тысяч квадратных метров травы

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16075) брянск (7130) ДТП (2828) ГИБДД (2398) прокуратура (2158) уголовное дело (2098) Александр Богомаз (1998) суд (1801) авария (1707) мчс (1571) коронавирус (1272) дороги (1127)