Брянские самбисты завоевали пять наград в Подмосковье

Брянские самбисты завоевали пять наград на первенстве Можайского округа в Подмосковье. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Можайске прошло первенство округа по боевому самбо. Турнира посвятили освобождению города от немецко-фашистских захватчиков.

В соревнованиях участвовали воспитанники спортшколы олимпийского резерва по борьбе Брянска. Золотые медали завоевали Егор Колесников и Егор Ковалев. Серебряными призёрами стали Иван Щекатуров и Илья Киселев. Третье место занял Эдуард Чувин.