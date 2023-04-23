Брянские спортсмены дважды выиграли Кубок губернатора по хоккею

Юные спортсмены из Брянска дважды стали финалистами Кубка губернатора по хоккею. Об этом рассказали в региональном департаменте физической культуры и спорта.

В Клинцах и Климово прошли финальные игры Кубка губернатора по хоккею среди юношей 2006-2008 и 2009-2010 годов рождения.

За главный трофей в играх между юношами обоих возрастов боролись команды из Брянска, Клинцов и Климово.

Победу в двух финалах одержали воспитанники спортивного клуба «Брянск». Вторыми также дважды стали хоккеисты клинцовского «Луча», а третьими — климовского «Авангарда».

Победители и призёры турнира получили грамоты, медали и кубки.