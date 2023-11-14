Брянские спортсмены привезли шесть наград с соревнований по фитнес-аэробике

Брянские спортсмены привезли шесть наград с Всероссийских соревнований по фитнес-аэробике и фестиваля физической культуры и уличного спорта. Об этом рассказали в региональном профильном департаменте.

В Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой прошли Всероссийские соревнования по фитнес-аэробике, Кубок России и фестиваль физической культуры и уличного спорта и современного творчества.

Сборная Брянской области завоевала золотую и бронзовую награды в командном зачете. Также спортсмены стали первыми в дуэтах среди юниоров!

В баттлах до 13 лет брянская команда одержала безоговорочную победу. А в баттлах старше 13 лет команда региона завоевала серебряную и бронзовую медали.