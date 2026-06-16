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Брянец лишился машины за кражу кормовой добавки с фермы

2026, 16 июня 14:36
Брянец лишился машины за кражу кормовой добавки с фермы
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Брянец лишился машины за кражу кормовой добавки с территорию фермы. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о краже с территории фермы в Погарском районе. На скамье подсудимых оказались два сотрудника предприятия. 

Фигуранты вывезли с территории фермы на рабочем автомобиле более 290 кг кормовой добавки. Затем они перегрузили похищенное в багажник принадлежащего одному из соучастников автомобиля LADA Vesta. 

Подсудимые признали вину и возместили ущерб. Суд оштрафовал каждого на 25 тысяч рублей.  Автомобиль LADA Vesta конфискован и обращен в доход государства.

Решение не вступило в законную силу.

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