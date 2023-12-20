Брянские спортсмены стали бронзовыми призёрами Кубка по гандболу

Юные брянские спортсмены стали бронзовыми призёрами Открытого Кубка Дворца единоборств. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Брянске прошёл Открытый Кубок Дворца единоборств имени Артёма Осипенко по гандболу. В нём участвовали шесть команд юношей 2012-2013 годов рождения из Москвы, Новочеркасска, Белгорода, Орла и Брянска.

Победили в турнире воспитанники спортивной школы белгородского «Спартака». Второе место заняли новочеркасские гандболисты. А воспитанникам Дворца единоборств досталась бронзовая награда. Они выиграли три встречи из пяти.

Победители и призёры получили Кубки, медали и грамоты.