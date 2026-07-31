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Промышленность

На брянском заводе планируют возродить производственное соревнование

2026, 31 июля 09:42
На брянском заводе планируют возродить производственное соревнование
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На брянском заводе «Локотив-Дизель-Сервис» планируют возродить производственное соревнование.

 

На заводе «Локотив-Дизель-Сервис» в Брянске собрались возродить производственное соревнование между цехами. Предложение сотрудников поддержал руководитель предприятия Сергей Горелов. 

«Не зря говорят, что всё новое – хорошо забытое старое. Вспомните, в советское время на производствах были социалистические соревнования между структурными подразделениями, между заводами. Кстати, посещая наших партнёров в соседней Беларуси, обратил внимание, что у них сохранилась такое поощрение работников, как размещение на Доске почёта завода. Это не просто вставить фотографию отличившегося сотрудника на всеобщее обозрение, есть регламент и правила – в течение полугода выплачивают повышенную премию, другие стимулы», – отметил директор завода «ЛДС» Сергей Горелов. 

Руководитель предприятия уточнил, что на заводе «Локомотив-Дизель-Сервис» также разработают правила для поощрения активных специалистов.

Фото: Виталий Симоненков, пресс-служба завода «ЛДС».

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