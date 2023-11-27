Брянские спортсмены выиграли благотворительный турнир по футболу. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Благотворительный турнир по мини-футболу прошёл в Брянской области в поддержку подопечных фонда «Ванечка». Инициировал спортивный праздник брянский футболист Евгений Голиков и волонтёры.

Матчи прошли в спортивном центре «Триумф» Фокино и в спорткомплексе «Брянск». Там встретились 25 команд из Брянской, Смоленской, Калужской, Московской областей и города Добруш республики Беларусь. За игрой наблюдали подопечные фонда «Ванечка».

Победитела в турнире брянская команда ДФЦ имени Александра Стёпина. Вторыми стали «ТД-Дружба» из Комаричей, а третьими — дятьковский «Александр».

Кроме того, после игры для юных фанатов футболисты провели мастер-классы.