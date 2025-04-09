Брянские спортсмены выиграли первенство и чемпионат ЦФО по ММА в Липецке. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Липецке прошли первенство и чемпионат Центрального федерального округа по смешанным единоборствам ММА. Там выступили более 250 спортсменов, в том числе и воспитанники Дворца единоборств имени Артёма Осипенко.

Золотые медали в в своих категориях завоевали Анастасия Прозорова и Любовь Соломонова Шахбан Кебеков. Третье место заняла Маргарита Белик. Брянские спортсмены выступят на первенстве и чемпионате России по ММА.