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Брянские детский сад и школа представят регион на всероссийском конкурсе

2026, 18 августа 14:34
Брянские детский сад и школа представят регион на всероссийском конкурсе
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Брянские детский сад и школа представят регион на конкурсе «Лучшая инклюзивная школа России – 2026». 

 

В департаменте образования и науки Брянской области прошло заседание оргкомитета  регионального конкурса «Лучшая инклюзивная школа России – 2026». Специалисты подвели итоги. 

В номинации «Лучший инклюзивный детский сад» победу одержал Детский сад №130 «Деснянские звёздочки» города Брянска. Он представил на суд жюри программу «Адаптированная образовательная программа для детей с ТНР и ЗПР».

В номинации «Лучшая инклюзивная школа» лучшей стала Любохонская средняя школа имени Головачева Дятьковского района. Жюри оценили программу образовательного учреждения «Развитие инклюзивной образовательной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья как части современного образовательного пространства общеобразовательной школы».

Победители представят регион на XIII всероссийском конкурсе «Лучшая инклюзивная школа России – 2026».

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