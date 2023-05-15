Брянские танцоры завоевали «бронзу» на Всероссийских соревнованиях
Брянские танцоры завоевали «бронзу» на Всероссийских соревнованиях в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Всероссийские соревнования по танцевальному спорту прошли в Санкт-Петербурге. В турнире выступили более 1000 пар из 63 субъектов Российской Федерации. В числе участников – Никита Жариков и Александра Львутина из коллектива «Фантазия» областного центра «Народное творчество» .
Среди юниоров за выход в финал помимо брянских спортсменов боролись более 140 танцевальных дуэтов. Первое и второе место заняли пары из Москвы и Московской области. А бронзовую награду получили брянские танцоры.
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