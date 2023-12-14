Брянские танцоры завоевали два «золота» в Орле

Брянские танцоры «Фантазия»завоевали две золотые награды в Кубке губернатора в Орле. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В Орле прошёл Открытый кубок губернатора области по танцевальному спорту. На нём собрались представители Орловской, Брянской и Белгородской областей.

Среди юниоров 14-15 лет выступили представители коллектива «Фантазия» Брянска Всеволод Ступачёв и Ульяна Ильюшина. В многоборье и латиноамериканской программах пара завоевала золотые награды. В европейской программе брянцы стали пятыми.