Брянские тяжелоатлеты стали вторыми на Чемпионате ЦФО

Брянские спортсмены стали вторыми в командном зачёте на Чемпионате Центрального Федерального округа по тяжелой атлетике. Об этом рассказали в городском спорткомитете.

В Туле прошёл Чемпионат ЦФО России среди мужчин и женщин и первенство ЦФО России среди юношей и девушек 13-17 лет по тяжелой атлетике. Команду Брянской области представляли 26 спортсменов, в том числе воспитанники брянских школ «Сталь», «Вымпел», «Десна» и «Электрона» из Дятьково.

Тяжелоатлеты региона завоевали 16 наград: шесть золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых медалей. В командном зачете брянские спортсмены стали вторыми на пьедестале почёта.