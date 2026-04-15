Брянский Красный Крест возвращается: почему стоит узнать эту историю

2026, 15 апреля 14:13

В Брянске происходит что-то важное, о чём большинство горожан даже не догадывается. Региональное отделение легендарного Красного Креста восстанавливает команда во главе с человеком, который знает город как свои пять пальцев.

Дмитрий Корнилов — тот самый организатор, который приводил в нашем городе больше 350 мероприятий разного масштаба. Теперь он взялся за дело посерьёзнее концертного бизнеса: возрождает в регионе организацию, которой уже полтора века помогает людям по всему миру.

Что происходит прямо сейчас? Команда ищет помещения, обучает инструкторов первой помощи, налаживает логистику гуманитарной помощи. За минувший год они уже научили спасать жизни 11 тысяч человек. И это только начало.

Почему это касается каждого? В интервью есть история про мальчишку из Трубчевского района, которая заставит по-другому посмотреть на курсы первой помощи. А ещё — честный разговор о том, почему мы хотим помогать, но не знаем как.

Корнилов рассказывает без лишних церемоний — как человек, который умеет говорить о сложных вещах простыми словами. От швейцарских корней Красного Креста до того, что происходит в брянских больницах сегодня.

Смотрите полное интервью с Дмитрием Лагутиным в подкаст-студии «Мифология» — там много конкретики и никакой воды. Плюс понимание того, как стать частью чего-то по-настоящему нужного городу.

Спойлер: после просмотра у вас может появиться желание записаться на курсы первой помощи. Или даже большее.