Происшествия

2026, 15 апреля 09:00
Брянца ждёт суд за пьяное вождение и оскорбление полицейского. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Климовский районный суд рассмотрит уголовное дело о публичном оскорблении представителя власти и нетрезвом вождении. Приговор выслушает брянец. 

По версии правоохранителей, в октябре 2025 года мужчина был недоволен действиями сотрудника полиции, проводившего с ним профилактическую беседу. В присутствии посторонних он высказал в его адрес нецензурные слова и выражения. 

Кроме того, ночью 23 февраля 2026 года фигуранта за рулём квадроцикла на дороге в посёлке Климово остановили сотрудники ДПС. Мужчина оказался пьян. Ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение закона. 

