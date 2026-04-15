Брянца ждёт суд за пьяное вождение и оскорбление полицейского

2026, 15 апреля 09:00

Брянца ждёт суд за пьяное вождение и оскорбление полицейского. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Климовский районный суд рассмотрит уголовное дело о публичном оскорблении представителя власти и нетрезвом вождении. Приговор выслушает брянец.

По версии правоохранителей, в октябре 2025 года мужчина был недоволен действиями сотрудника полиции, проводившего с ним профилактическую беседу. В присутствии посторонних он высказал в его адрес нецензурные слова и выражения.

Кроме того, ночью 23 февраля 2026 года фигуранта за рулём квадроцикла на дороге в посёлке Климово остановили сотрудники ДПС. Мужчина оказался пьян. Ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение закона.