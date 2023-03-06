Брянские волейболистки получили «серебро» «Деловой женщины»
Брянские волейболистки стали вторыми на фестивале «Деловая женщина». Об этом сообщили в городском спорткомитете.
В многофункциональном спортивном комплексе «Огниково» в Подмосковье прошёл Всероссийский культурно-спортивный фестиваль «Деловая женщина». Его организовали Министерство спорта России и Российское физкультурно-спортивное общество «СПАРТАК». Участвовали в турнире женщины от 25 лет.
Волейболистки «Спартака» уверенно дошли до финала. Они выиграли у команд из Саратова, Москвы, Дагестана и Ярославля.В финальном матче сильнее оказались соперницы из Казани. Брянские волейболистки завоевали серебряную награду.
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