Брянские волейболистки получили «серебро» «Деловой женщины»

Брянские волейболистки стали вторыми на фестивале «Деловая женщина». Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В многофункциональном спортивном комплексе «Огниково» в Подмосковье прошёл Всероссийский культурно-спортивный фестиваль «Деловая женщина». Его организовали Министерство спорта России и Российское физкультурно-спортивное общество «СПАРТАК». Участвовали в турнире женщины от 25 лет.

Волейболистки «Спартака» уверенно дошли до финала. Они выиграли у команд из Саратова, Москвы, Дагестана и Ярославля.В финальном матче сильнее оказались соперницы из Казани. Брянские волейболистки завоевали серебряную награду.