Брянские волейболистки выиграли матч Чемпионата России

Волейболистки «Брянска» выиграли матч с командой из Ижевска на Чемпионате России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Ижевске прошёл второй тур Чемпионата России по волейболу в Высшей лиге «Б». Брянским спортсменкам три дня подряд удача не сопутствовала. Они дважды проиграли матчи с «Северянкой-2» из Череповца, а также встречу с «Италмас-ИжГТУ» из Ижевска.

В финальный день тура волейболистки «Брянска» одержали победу над хозяйками тура. Матч с «Италмас-ИжГТУ» закончился со счётом 1:3.