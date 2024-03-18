Город32

Брянские волейболистки выиграли Международный турнир

2024, 18 марта 12:22 Спорт
Брянские волейболистки выиграли Международный турнир
Источник фото

Брянские спортсменки выиграли Международный турнир по волейболу на снегу. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Новосибирске прошёл Международный турнир по волейболу на снегу. В нем участвовали 28 мужских и женских команд.

На «Локомотив Арене» собрались представители 13 регионов России, а также спортсмены из Беларуссии, Казахстана и Индия

В финале турнира команда девушек брянского спорткомплекса «Спартак» встретилась с подмосковным клубом «Заречье-Одинцово». Игра завершилась со счётом 2:1. Чемпионками стали брянские волейболистки.

 

 

Читайте также
Брянские футболистки выиграли Первенство России
18 марта 10:12
Брянские футболистки выиграли Первенство России
Брянские футболистки сыграли вничью на Всероссийском турнире
04 марта 15:05
Брянские футболистки сыграли вничью на Всероссийском турнире
Брянский «Спартак» выиграл Кубок футбольных мам
26 февраля 13:29
Брянский «Спартак» выиграл Кубок футбольных мам
Брянские волейболистки завоевали медаль на Кубке России
26 февраля 10:10
Брянские волейболистки завоевали медаль на Кубке России

Новости регионов

13.03.2024 11:56
С космическим масштабом
Как в регионе отметили юбилей Юрия Гагарина. 9 марта в Гагарине  стартовало масштабное празднование 90-летия выдающегося земляка – первого космонавта планеты Земля Юрия Гагарина.   Принять участие в мероприятиях, посвящённых юбилею, на малую родину космонавта прибыли учёные, Герои России и лётчики-космонавты, делегации из регионов России, Белоруссии, Байконура, общественные и государственные деятели, именитые спортсмены и представители федеральных
13.03.2024 11:55
Плюс 780 студентов
В Смоленской области на одно учреждение среднего профессионального образования стало больше. В селе Высоком Новодугинского района возродили старейшее учебное заведение. Здесь открылся технологический колледж, который стал частью образовательного комплекса «Феникс», включающего в себя лицей-интернат для одарённых детей и детские сады. В колледже будет вестись подготовка будущих профессионалов по специальностям эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и

Актуальные темы

Происшествия
Три человека погибли в аварии на трассе в Унечском районе
Общество
На избирательном участке в брянской гимназии собралась очередь
Происшествия
Мужчина подорвался на мине в Брянской области
Происшествия
21-летний парень пропал в Брянской области
Лента новостей
Здание школы повреждено в брянском селе при обстреле

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Люблю тебя, Петра творенье: премьера культурной комедии «Всё ОК» состоится 20 марта на Wink.ru
Люблю тебя, Петра творенье: премьера культурной комедии «Всё ОК» состоится 20 марта на Wink.ru

Премьера 13-серийного драмеди «Всё ОК» (16+) состоится в онлайн-кинотеатре Wink.ru 20 марта 2024 года, а после сериал выйдет на телеканале СТС. Проект создан «Студией Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева совместно с «НМГ Студией», компанией «Продакшн 360» и при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

2 противоразмывных поезда сформировано в Брянской области для защиты железнодорожной инфраструктуры
2 противоразмывных поезда сформировано в Брянской области для защиты железнодорожной инфраструктуры

В Брянском регионе Московской железной дороги проводятся мероприятия по пропуску паводковых вод в целях обеспечения целостности и работоспособности сооружений инфраструктуры, безопасности движения поездов.

Игорь Маковский: энергетики приграничных районов работают на отлично
Игорь Маковский: энергетики приграничных районов работают на отлично

Как сообщает телеграмм канал «Информбюро», в рамках работы в Белгородской области генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский встретился с главами Шебекинского и Грайворонского городских округов Владимиром Ждановым и Геннадием Бондаревым.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы
Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы

Кредитование – это практика, плотно вошедшая в нашу жизнь. А финансовая грамотность стала важным навыком человека. О том, на что стоит обратить внимание при выборе кредитного продукта, рассказал директор Брянского филиала Россельхозбанка Андрей Седов.