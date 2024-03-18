Брянские волейболистки выиграли Международный турнир

Брянские спортсменки выиграли Международный турнир по волейболу на снегу. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Новосибирске прошёл Международный турнир по волейболу на снегу. В нем участвовали 28 мужских и женских команд.

На «Локомотив Арене» собрались представители 13 регионов России, а также спортсмены из Беларуссии, Казахстана и Индия

В финале турнира команда девушек брянского спорткомплекса «Спартак» встретилась с подмосковным клубом «Заречье-Одинцово». Игра завершилась со счётом 2:1. Чемпионками стали брянские волейболистки.