Брянские волейболистки выиграли в первом матче нового года

Брянские волейболистки обыграли команду из Иваново в первом матче нового года. Об этом рассказали в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Во Дворце единоборств имени Артёма Осипенко Брянска прошел первый домашний матч этого года Чемпионата России среди команд Высшей лиги «Б». Женский волейбольный клуб «Брянск» сыграл с ивановской «Шуяночкой».

В первых двух сетах брянские волейболистки обыграли соперниц. Следующие два периода наоборот стали победными для «Шуяночки». В заключительной партии «Брянск» оказался сильнее. Игра закончилась со четом 3:2.