Брянские волейболисты выиграли очередной этап Первенства ЦФО

Артём Цепко и Николай Мовчан в четвёртый раз стали чемпионами. Среди женских пар Кристина Костикова и Лидия Мигаль завоевали серебряную награду.

Праздник и будни Как в Вязьме встретили День города? В минувшие выходные вязьмичи отметили 785-летие города. На юбилейных торжествах побывал губернатор Василий Анохин. Праздник оказался насыщенным разнообразными мероприятиями, которые были интересны и жителям, и гостям райцентра. Празднование началось спортивно – к юбилею был завершён масштабный ремонт стадиона «Салют». На обновлённом объекте прошли соревнования по футболу, баскетболу и метанию

Химическая реакция В регионе продолжают создавать базу для качественной подготовки молодых кадров. В 2025 году на Смоленщине будет создано ещё два образовательно-производственных кластера. Один – для обучения специалистов химической отрасли, другой – аграрного сектора экономики. Хорошей новостью поделился губернатор Василий Анохин. По его словам, соответствующие региональные образовательные проекты получат поддержку Минпросвещения России, успешно пройдя соответствующий конкурсный отбор.

Операция «Модернизация» Два крупных предприятия Рославля получили импульс для развития. Речь идёт о компании «Рославльские тормозные системы» и Рославльском вагоноремонтном заводе. Подробнее о реализуемых проектах рассказал губернатор Василий Анохин. Рославльский вагоноремонтный завод теперь №1 в России! Запустили работу нового цеха предприятия с современной и роботизированной производственной линией. Благодаря этому завод станет крупнейшим изготовителем вагонных осей в стране»,

На полосе препятствий В Смоленской области впервые прошёл Международный спортивно-туристский слёт «Наш вектор». Участие в нем принял губернатор Василий Анохин. Вместе с командой организаторов он преодолел экстремальный контрольно-туристский маршрут, который пролегал по территории Смоленского Поозерья. «Было непросто, но мы справились», – рассказал Василий Анохин. Всего испытания прошли более чем 100 участников. «После активной работы на маршруте подвели итоги